Paweł Lisicki dla Frondy: Unia muzułmańska zamiast UE? Możliwe...

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Czy Polacy powinni powoli przyzwyczajać się do tego, że wkrótce Europa Zachodnia będzie w większości muzułmańska?

Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”: Trudno powiedzieć czy będzie ona wkrótce muzułmańska, jednak z pewnością taka tendencja występuje (chociażby we Francji, Niemczech czy Belgii). Według różnych badań wszystko wskazuje na to, że po 20/30 latach rzeczywiście w niektórych państwach Europy muzułmanie będą stanowili połowę, a nawet większość. Pod tym względem jest to oczywiście perspektywa nieodległa, perspektywa kilkudziesięciu lat.

Co stanie się gdy wyznawcy Allaha zaczną obejmować kluczowe stanowiska w UE? Czy nasze dzieci będą zagrożone?

Trudno powiedzieć, gdyż mówimy o przyszłości. Natomiast sam proces z którym mamy do czynienia jest wyjątkowo negatywny z punktu widzenia tożsamości kulturowej, cywilizacyjnej. Jeśli Unia Europejska dalej będzie prowadziła politykę imigracyjną jaką faktycznie prowadzi (rzekomej pomocy uchodźcom) to z pewnością odbije się to źle na całej wspólnocie. Zatem jeśli ta polityka nadal będzie prowadzona w tak absurdalny sposób to rzeczywiście może się okazać, iż za jakiś czas powstanie zjednoczona unia muzułmańska. Dla ludzi, którzy są przywiązani do Europy, która obecnie istnieje myślę, że będzie się im coraz trudniej odnaleźć w tym nowym świecie.

Jakie postawy powinniśmy w sobie kształtować, czy może konkretniej, jakie postawy powinniśmy kształtować wśród naszych dzieci? Czy z islamem można prowadzić dialog czy nie?

Jestem przeciwnikiem takiego prostego przeciwstawienia sobie postawy otwarcia-zamknięcia. Z pewnością powinniśmy powinniśmy pokazywać naszym dzieciom znaczące różnice pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Nie wolno nam zacierać tych różnic i wskazywać – jak robią to niektórzy – że te religie są do siebie podobne. Różnią się one w zasadniczych punktach, między innymi takich jak: rozumienie godności życia ludzkiego, stosunku do prawa, godności osoby i to w sposób skrajny. Bardzo ważne jest też podkreślanie tego co świadczy o wyższości cywilizacji chrześcijańskiej nad muzułmańską. Postawa fałszywego irenizmu, ekumenizmu wydaje mi się kapitulanctwem.

Dziękuję za rozmowę.

