Paweł Kukiz wstąpi do PiS? Jest odpowiedź polityka

"Przyjaciele,

dochodzą do mnie sygnały z PIS, abym dołączył do Zjednoczonej Prawicy w wyborach jesiennych. Żebym wystartował wraz z K'15 ze wspólnej z PiS listy.

Oświadczam- nie ma takiej opcji!

Będę do końca walczył o nasze ideały, o Państwo dla Obywateli a nie dla partyjnych karteli, o demokrację, której nigdy nie było i nie ma w Polsce, o obniżanie a nie podwyższanie podatków!...

O referenda obligatoryjne dla władzy, o wyższe wynagrodzenia dla Obywateli poprzez odpodatkowanie pracy, o to żebyście to Wy decydowali co zrobić z własnymi pieniędzmi a nie urzędnicy ministerialni, o likwidację synekur partyjnych jak PUP czy powiaty!

Jeżeli my wszyscy, ŚWIADOMI OBYWATELE, pójdziemy tą drogą to wygramy, ponieważ nikt nie będzie mógł rządzić bez nas i będą musieli się zgodzić na Wasze warunki!

Już raz - na samym początku tej kadencji Sejmu - odmówiłem PiSowi wejścia w koalicję. I zdania nie zmienię, bez względu na sondażowe wyniki, bez względu na pokusy partycypacji w podziale łupów.

Nie poddam się NIGDY! Nie oddam Idei, z ktorymi wszedłem do Sejmu. Nie oddam sumienia i obietnicy, że nigdy Was nie zdradzę. Nawet mimo tego, ze przez wielu zostałem zdradzony.

A teraz jadę w końcu na kilka dni do domu, by odpocząć po tej arcynierównej walce. Żeby nabrać sił po to, by aż do jesiennych wyborów wyjechać w Polskę, spotykać się z Wami. Po to, by System nie mógł spać spokojnie :-) "