Paweł Kukiz w Sosnowcu: obalcie mit Czerwonego Zagłębia

"Pokażcie, że właśnie w Zagłębiu koniec z czerwonym" - mówił Paweł Kukiz do mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Według lidera Kukiz'15 należy walczyć ze stareotypem z czasów PRL.

"Przepraszam, jeżeli kogoś to zaboli, ale często w Polsce jest taka fama – Czerwone Zagłębie. Pokażcie, że to właśnie nie jest Czerwone Zagłębie, że właśnie walczycie o ustrój. Bo obecnie funkcjonujemy jako Polska w postbolszewickim ustroju, bolszewia trwa ustrojowo cały czas, tylko te PZPR-y się zmieniają co cztery lata" – podkreślił lider Kukiz'15.

Paweł Kukiz przypomniał zebranym, iż jego ugrupowanie idzie do wyborów z hasłami liberalnymi gospodarczo i bardzo społecznymi. Jednym z podstawowych kwestii mają być częste referenda.

"Jeżeli Baśka zostanie prezydentem Sosnowca, to ten ładunek upodmiotowienia obywateli przeniesie do waszego miasta. Prezydent Chrobak bez konsultacji z obywatelami nie zrobi niczego" – przekonywał polityk.

W trakcie przemówienia Kukiz podkreślił również, iż zadaniem jego formacji nie jest wejście do władzy za wszelką cenę, ale zmiana systemu.

"Gdybyśmy chcieli mieć władzę w rozumieniu dzisiejszym, to byśmy ją mieli. Bylibyśmy w trwałej koalicji z PiS-em, mielibyśmy spółki, wiceministerstwa itd., ale tego nie chcemy. Chcemy oddać państwo obywatelom" – oświadczył.

mor/RMF24.pl/Fronda.pl