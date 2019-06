Paweł Kukiz: W Polsce dojdzie do rozlewu krwi

szymek 16.6.19 16:10

,, Jeżeli partia władzy uzna, że to jest śmigłowiec i napisze ustawę, że to jest śmigłowiec, a każdy kto twierdzi inaczej idzie na 2 lata do więzienia, to obowiązuje taka ustawa. I to jest demokracja? - pytał."......ależ Pawełku , tego rodzaju demokratyczna autocenzura obowiązuje już od dawna w krajach o ,, demokracji " ugruntowanej już od dawna.......nie zauważyłeś , że to Polska właśnie z powodu szczerości wypowiedzi ma tam i tu stada wrogów ????