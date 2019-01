Paweł Kukiz rozczarowany rewelacjami 'GW'

Maria Błaszczyk 29.1.19 14:05

Panie posle...

Ja wiem, ze pan z ignorancji czyni swoją wizytówkę, ale na litość boską...



Art. 24 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH

1. Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.

2. Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne.

3. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej.

4. Partia polityczna może pozyskiwać dochody z majątku pochodzące jedynie:

1) z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach;

2) z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa;

3) ze zbycia należących do niej składników majątkowych;

4) z działalności, o której mowa w art. 27.

5. Partia polityczna może użyczać posiadane przez siebie nieruchomości i lokale jedynie na biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa.

6. Partia polityczna nie może przeprowadzać zbiórek publicznych.

7. Partia polityczna może zaciągać kredyty bankowe na cele statutowe.

8. Partia polityczna może gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem art. 26a.

Ten art. 27, dla jasności, dotyczy "działalności własnej polegającej na sprzedaży tekstu statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw popularyzujących cele i działalność partii politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów").



No więc to jest po prostu łamanie prawa. Nie naginanie, nie naciąganie, nie balansowanie na granicy - jet to kompletnie nielegalna działalność (i pan Kaczyński to doskonale rozumie, zlecając panu Birgfellnerowi te machinacje z łańcuszkiem spółek).