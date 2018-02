Paweł Kukiz prowokacyjnie: Dobrze, że jest takie zamieszanie

,,Z całą pewnością warto było zagłosować za tą ustawą z dwóch powodów. Raz, że dotyczy ona skandalicznych określeń jak polskie obozy zagłady, a drugi powód to jest nasza walka, jako Kukiz’15, od początku kadencji o penalizację banderyzmu na terytorium RP. Warto [było głosować za] pomimo reakcji'' - powiedział Kukiz.



,,Uważam, może troszeczkę prowokacyjnie zabrzmię, że dobrze, że nastąpiło aż tak duże zamieszanie, bo myślę, że przy umiejętnym postępowaniu, przy dobrej woli jednej i drugiej strony, możemy w końcu dążyć do takiego prawdziwego pojednania między narodami – żydowskim i polskim, które po okresie wojny lub tuż przed wybuchem wojny, zaczęły się poważnie psuć'' - dodał.



,,Drugi taki plus paradoksalnie – te wszystkie demony, poszeptywania, rzeczy, które się przykrywało lub nie chciało o nich mówić, to wszystko wypłynęło na powierzchnię'' - wskazał Kukiz.



Polityk uznał, że trzeba teraz przeprowadzić ,,wzajemną spowiedź''. ,,To, co będzie z tymi demonami, zależy w dużej mierze od rządu polskiego, premiera, MSZ-u, i od dobrej woli Knesetu i rządu izraelskiego, wszystko zależy od dyplomacji. W tej chwili za wcześnie o tym mówić. Zobaczymy, jak zachowa się pan prezydent. Pan prezydent ma 21 dni. Na razie mamy do czynienia z bardzo poważnym zdarzeniem, z bardzo poważną sprawą. Należy to wykorzystać jako pretekst do dyskusji historycznej, do rozpoczęcia tej wzajemnej spowiedzi'' - stwierdził.

