Paweł Kukiz: Nie marnujcie wakacji, Platformiarze

"Platformiarze spazmów dostają, że im "Pucz - Reaktywacja" nie wyszedł :-) Mają pretensje, że mimo ich wielokrotnych namów nie wyszedłem z nimi na ulicę podburzać ludzi przeciw dzisiejszej władzy" - pisze Paweł Kukiz na swoim facebookowym profilu.

"Spoko. Obiecuję Wam, POwcy, że wyjdę. Kiedy? Wtedy, gdy ludzie upomną się o przyspieszenie rozliczenia Waszych "rządów".

Modlić się codziennie za Kaczyńskiego powinniście, bo gdybym to ja miał władzę to Nowakowi w życiu nie udałoby się uciec na Ukrainę a wielu z Was byłoby już w Sztumie" - dodał.

"Wyszliście na ulice by bronić układu, zostawić wszystko "po staremu", zostawić SWOJE sądy, które zagwarantują Wam "niezawisłość" :-)

Trudno jest dziś wytłumaczyć ludziom biorącym udział w protestach, że choć MAJĄ RACJĘ sprzeciwiając się ustawie dającej Ziobrze pozycję niewyobrażalną w państwie demokratycznym, to jednocześnie swoimi protestami budują Wam drogę do powrotu do władzy i opowiadają się za pozostawieniem starych "porządków". A nie byłoby większej dla Polski tragedii niż Wasz powrót i stare "porządki"" - napisał dalej Kukiz.

"Wierzę, że w ciągu dwóch miesięcy Panu Prezydentowi uda się poprawić ustawy o sądach. Że to On przejmie kompetencje Ziobry, że do Izby Dyscyplinarnej SN uda się wprowadzić czynnik BEZPOŚREDNIEJ kontroli obywatelskiej" - zadeklarował.

"Wierzę, że Pan Prezydent wprowadzi takie poprawki aby w sposób rzeczywisty nad sądami kontrolę sprawowali Obywatele a nie PARTIA polityczna" - napisał Kukiz.

"Nie zmarnujcie wakacji Platformiarze, bo za dwa miesiące Prezydent podpisze uporządkowaną już ustawę cywilizującą sądy odbierając Wam tym samym ostatnią nadzieję na bezkarność i "polityczne" (czytaj "jumackie") plany" - uznał".

"Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn zostanie "po staremu" to obiecuję Wam - wyjdę na ulice i będę na niej aż do tej pory póki wielu z Was nie zobaczę za kratami. Choćbym sam miał do puszki trafić. Dobrego Dnia, maderowcy u Sowy pasione :-)" - zakończył.

