Paweł Kukiz napisał list do Andrzeja Dudy. Domaga się... referendum

Pan Prezydent obiecywał w kampanii wyborczej, że z chwilą gdy Obywatele zwrócą się do niego z prośbą o rozpisanie referendum i przyniosą milion podpisów popierających prośbę, to on takie referendum podpisze.

W związku z tym napisałem do Pana Prezydenta list.

Paweł Kukiz

P.S.

Osobiscie jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów ale ponieważ problem dotyczy praktycznie wszystkich Polaków (rodziców i dzieci) a opinie są różne to jedynie referendum może dać pełną legitymację władzy do wprowadzenia proponowanych przez siebie zmian w życie.

25.04.2017, 8:30