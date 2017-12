Paweł Kukiz: Jaki mi jest tej pani premier żal...

,,Jak mi tej pani premier jest, tak po ludzku, żal. Ja nie dałem temu rządowi wotum zaufania. Natomiast to, co się wyprawia ...'' - stwierdził Pawe Kukiz na anteie RMF FM.

,,Czysto ludzkie podejście: Jak można tę kobietę która pracuje od rana do nocy, jak pracuje to już inna sprawa, ale z pewnością jest to orka, jak można tak traktować człowieka, i przez pół roku mówić, że ona właściwie jest na wylocie. To też świadczy o tym, jaki jest charakter tej partii politycznej'' - perorował dalej szef Kukiz'15.

,,Jeśli w taki sposób traktują swoich, to co myślą o obywatelach?'' - dodał.

,,Mam naprawdę serdecznie dość tej dyskusji, ona przykrywa różne ważne sprawy, jak KRS, Sąd Najwyższy'' - przekonywał.

mod/rmf24.pl