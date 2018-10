Paweł Kukiz: Morawiecki do dymisji wraz z całym ustrojem

,,Jest mi bardzo daleko do tego postbolszewickiego ustroju, z którego korzystają tak Platforma, jak i PiS. Co zresztą widać, że po równi korzystają i że jest to jedno towarzystwo po ostatnich taśmach z panem Morawieckim'' - mówił Paweł Kukiz w RMF FM.

,,Ja nie posiadam takich pieniędzy jak pan Morawiecki, żeby kupić pana Kowala za 100 tysięcy, tak, jak on chciał kupić Grada. To są w ogóle rzeczy porażąjące. Czy Polski nie stać na premiera uczciwego? Mamy teraz premiera, który równie dobrze mógłby być ulubieńcem salonów, połapango z Platformiarzami, który równie dobrze mógłby być premierem Platformy Obywatelskiej'' - przekonywał muzyk.

Pytany, czy Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji, odparł: ,,oczywiście, że tak'', dodając, że ,,do dymisji powinien podać się ten ustrój''.

,,Mnie jest daleko do jednych, i do drugich, ze względu na to, że jedni i drudzy - co pokazują szczególnie ostatnie dni - korzystają pełnymi garściami z mankamentów tego ustroju, o którym mówię? Ja powtarzam raz jeszcze, ja nie wszedłem w politykę dla władzy, ale wszedłem w politykę, by przywrócić państwo obywatelom i móc jak najszybciej wrócić na scenę muzyczną. Po prostu zmienić ustrój, po to'' - przekonywał także muzyk.