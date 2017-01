W Unii Europejskiej dominuje niepokój o przyszłe relacje z USA za prezydentury Donalda Trumpa. Elekt zostanie zaprzysiężony w piątek wieczorem. – W Polsce jest próba szybkiego pogodzenia się z Niemcami, wyłagodzenia wszystkich napięć. Może się okazać, że nam jest najbliżej do dużych sojuszników Unii Europejskiej – mówił w audycji Rozmowa Poranka – 24 Pytania dr Paweł Kowal z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Gość wyjaśniał, że prezydentura Donalda Trumpa może przynieść reset, retorykę wartości i twarde interesy. – Będzie próba, żeby w taki sposób kształtować relacje na Zachodzie. Sytuacja państw średnich, w tym Polski, staje się kłopotliwa, państw słabych opłakana – mówił. Jego zdaniem, polskie władze zauważają takie zagrożenie, stąd ocieplenie w kontaktach z Niemcami. – Trzeba się będzie ich trzymać, gdy światowa karuzela ruszy w inną stronę.

Paweł Kowal ocenił, że z pewnością dojdzie do politycznego dealu na linii Kreml-Waszyngton. – Problem w tym, by nie zaszedł na daleko i żeby cena nie była zbyt wysoka – mówił. Dodał jednak, że choć można by upatrywać w tym szansy na zmianę relacji również Polski i Rosji, to „Moskwa nie jest gotowa, by przenieść nas do trochę innej kategorii”. – Dla Rosji jest wygodniejsze mieć Polskę, jako chłopca do bicia – zaznaczył.

Według gościa, „jesteśmy takim państwem, jakie mamy znaczenie”. – Możemy próbować grać powyżej tego, ale to wymaga dużej integracji wewnętrznej w kraju – wyjaśniał. Dodał, że elity polityczne muszą zauważyć, że istnieje związek między polityką wewnętrzną i zagraniczną. – To jest kwestia bezpieczeństwa narodowego – zaznaczył.

