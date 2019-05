Paweł Kania z filmu Sekielskiego nie jest już księdzem

Kania został skazany na siedem lat więzienia za pedofilię. Jako ksiądz pracował w parafiach we Wrocławiu, Miliczu, Oławie oraz Bydgoszczy. Po raz pierwszy zatrzymano go w 2005 roku, kiedy był wikariuszem we wrocławskiej parafii św. Ducha. Pod sklepem proponował trzem chłopcom po 100 zł za usługi seksualne.