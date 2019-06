Paweł Jędrzejewski: Przez brak kary śmierci społeczeństwo się upadla

Babo z Magistratu 22.6.19 10:20

Morderca Adamowicza był prowadzony - fakt, w kajdankach, lecz nikt nie niósł go w powietrzu, za wykręcone na plecach ręce, co powoduje niewyobrażalny ból i nikt nie przyginał go twarzą do ziemi. Chce Pan spróbować?!?! Po drugie - był w butach i w ubraniu. Ten Bodnara niestety był boso i w samych gaciach tudzież T-short-cie i z ryjem przy ziemi. To nie bardzo europejski standard. Po drugie - od 22 VII 1944 r. tak się najczęściej w PRL i w III / IV RP więźniów prowadza. Po trzecie - pan RPO Bodnar od lat to widział (nigdy nie dotyczy ten sposób konwojowania, gdy konwojowanym jest prawnik, polityk, bankier, Żyd, a zawsze, gdy tzw. zwykły obywatel) i "zaprotestował" tylko dlatego, by dogryźć PiS-owi. Po czwarte - od lat pisałem do stosownych Ministrów, a i do Prezesa, że należy z tym skończyć, bo to relikt NKWD. Grochem o ścianę. Żaden rząd nie zajął się tą praktyką - to jednak tortura. Te noszenie w powietrzu za wykręcone ręce. Można powyłamywać kończyny ze stawów. Tak wieszano więźniów w średniowieczu i w katowaniach UB. To skandal, że nadal takie praktyki mają miejsce. Skandalem zaś jest spóźnione o lata wystąpienie RPO, jak i dzisiejsza narracja PiS - dobrze, że tak sie robi, bo dotyczy to przestepcy. Zapewniam, że w Polsce aresztuje się i skazuje wielu niewinnych ludzi - przedtem tak ich traktując. I na zakończenie - tak prowadzano w NKWD i w UB na egzekucje. Za wykręcone do góry ręce, z twarzą przy ziemi. Gdy doprowadzano go do kata, więzień musiał pocałować go przed śmiercią w buty. Jeśli zwlekał, to twarde buty komisarza NKD-zisty lądowały na jego ustach. Przeważnie więźniowie całowali te buty, zanim stracili wszystkie zęby. Potem następował strzał w potylicę. Tak prowadzono na śmierć naszych oficerów w Katyniu, z Miednoje i z Ostaszkowa. Tak zginęło 24 000 naszych Rodaków, a i od 1944-1956 następne tysiące. Skandalem jest, że takie tradycje - nie stosowało tego nawet Gestapo - są kultywowane teraz i przez polską Policję Państwową. Moje listy zlekceważył L.Dorn, kilkoro innych MS i MSW oraz nawet chyba Prezes. Karać morderców, ale nie stosować metod NKWD / UB, a RPO powinien mieć zapłon jakieś minimum kilkanaście lat przedtem. Czy jestem ruską onucą??????😎