Paweł Jędrzejewski: Blondynka, banany, fellatio i dworacy z baśni Andersena

"Współczesna sztuka to w znacznej mierze szaty cesarza. To oszustwo. Mistyfikacja. Nikt tego nie chce powiedzieć głośno, aby nie wyjść na głupca. Artyści - to ci rzekomi krawcy. Publiczność - to banda załganych dworaków, którzy cmokają z zachwytem i wymieniają się wyrafinowanymi uwagami na temat głębi "dzieł"" - pisze na łamach Salon24.pl Paweł Jędrzejewski.