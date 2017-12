Paweł Jędrzejewski: Antysemityzm w Niemczech znowu FAKTEM

To są FAKTY.

Czytamy w wiadomościach z Niemiec: "Niemal tysiąc ludzi zgromadziło się w piątek przed Bramą Brandenburską w sąsiedztwie ambasady USA. Były hitlerowskie pozdrowienia, okrzyki „śmierć Żydom" oraz płonąca izraelska flaga z gwiazdą Dawida."

To są FAKTY.

Niemcy dopuścili Hitlera oraz nazistów do władzy z entuzjazmem, poparli wojnę i w jej przebiegu WYMORDOWALI miliony niewinnych ludzi różnych narodowości. Nie w jakichś czasach antycznych, ani nie w średniowieczu, ale całkiem niedawno: za życia naszych dziadków i naszych obecnie starych rodziców.

To są FAKTY.

Niemcy chcieli zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w zasięgu ich machiny śmierci. Mordowali żydowskie kobiety w ciąży i niemowlęta, mordowali starców i ludzi młodych. Gazowali ich, truli spalinami, rozstrzeliwali, wieszali, głodzili na śmierć, torturowali, robili na nich okrutne pseudomedyczne eksperymenty. Okradali żywych, rabowali własność pomordowanych. Niemcy popełniali zbrodnię ludobójstwa za zbrodnią ludobójstwa.

To są FAKTY.

Po wojnie chronili, zarówno w Niemczech Wschodnich jak i w Zachodnich, sprawców tego bezprecedensowego mordowania na przemysłową skalę. Chronili przed karą, przed odpowiedzialnością.

To są FAKTY.

Obecnie Berlin - stolica Niemiec staje jest miejscem takich demonstracji, jak ta przed Bramą Brandenburską i niedaleko Pomnika Holokaustu w Berlinie. Policja stoi z założonymi rękoma i patrzy się na motłoch wzywający do mordowania niewinnych ludzi. Tymi ludźmi ZNÓW są Żydzi.

To są FAKTY.

Teraz, kilka dni po tych demonstracjach, niemieccy politycy potępiają, mówią coś o wstydzie i o przeciwstawianiu się antysemityzmowi.

Ale jednocześnie Niemcy od wielu lat, a już całkiem chaotycznie i bez jakiejkolwiek skutecznej kontroli od roku 2015, WPUSZCZAJĄ do swojego kraju i do Europy coraz więcej takich ludzi, jak ci spod Bramy Brandenburskiej - zatrutych nienawiścią do Żydów.

I jeszcze jedno: 40% Niemców uważa, że "Izrael prowadzi politykę eksterminacji ludności palestyńskiej".

To są FAKTY.

Paweł Jędrzejewski

Forum Żydów Polskich

http://www.fzp.net.pl/