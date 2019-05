Paweł Chmielewski: Triumf Zielonych. Walec neomarksizmu niszczy Niemcy

AN 29.5.19 11:20

Jak nie faszyzm, to marksizm i komuna; skłonność do totalitaryzmu (cenzura w mediach!) i imperializmu (wtrąca się stale w wewnętrzne sprawy innych państw, np. Polski). Chory naród Europy - w dodatku zawsze chce wprowadzać swoje chore porządki na całym kontynencie, jak to widzimy w UE.