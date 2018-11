Paweł Bobołowicz: Wojna trwa. Nie usypiajmy się marzeniami o pokoju

Jak wskazuje autor, nie można ufać ekspertom i analitykom, którzy przekonują, co zrobi Putin, co mu się opłaca, a co nie. Także przed aneksją Krymu twierdzono, że... aneksji nie będzie, bo ,,to się nie opłaca''.

,,Putin tych analiz nie czyta i robi swoje. Potem wyrażamy zaniepokojenie i organizujemy akcje solidarności'' - wskazuje Bobołowicz.

,,Nikt nie chce wojny. I ostatecznie jak nie dochodzi do realizacji najgorszych scenariuszy, to można się tylko cieszyć. Ale doświadczenie podpowiada, że do nich trzeba się przygotowywać, trzeba upubliczniać fakty, które przecież zatrważają'' - pisze.

I jak dodaje, nikt nie ma wątpliwości, że Rosja ,,może w każdej chwili dokonać potężnego uderzenia i jest do niego gotowa'', a my ,,nie jesteśmy jeszcze przygotowani do obrony''.