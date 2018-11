Paweł Błażewicz: pokażmy historię tak, by nie była nudna

Dopytywany jak uczyć historii, by nie było nudno, historyk odpowiedział, że IPN podjął to wyzwanie już dwa lata temu, przygotowując się do rocznicy. - Przez np. gry planszowe, czy "Przystanek Historia", przemianowany teraz na "Przystanek Niepodległość" - powiedział historyk. - Od tygodnia prezentowania jest najnowsza gra - "Niepodległa", w której można wcielić się w jednego z pięciu ojców niepodległości, a gra ta polega nie na współzawodnictwie, ale na współpracy pomiędzy graczami. Gramy przeciwko systemowi i jeśli dobrze w grze współpracujemy, to Polska odzyska Niepodległość - dodał ekspert IPN.