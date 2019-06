Paweł Jędrzejewski: Bodnar deprecjonuje ideę praw obywatelskich

Jędrzejewski nawiązuje w pierwszej sprawie do przypadku Piotra Najsztuba. Sąd w Piasecznie uniewinnił go, choć potrącił na przejściu dla pieszych 77-latkę, nie mając prawa jazdy; samochód, którym kierował, był bez ubezpieczenia i bez ważnego przeglądu technicznego.

Drugi problem to obrona RPO "godności" osoby, która zamordowała prawdopodobnie 10-letnią dziewczynkę w Mrowinach. Jak pisze Jędrzejewski, Bodnar krytykował fakt, ze domniemanego mordercę wyprowadzono z budynku boso i niekompletnie ubranego, skutego kajdankami. Jak pisze Jędrzejewski, było to tymczasem logiczne: na ubraniu mogły znajdować się dowody zbrodni, więc nie pozwolono go zmieniać; skuto go kajdankami, bo mógłby uciekać lub zrobić coś nieprzewidywalnego - w końcu to okrutny morderca małego dziecka.