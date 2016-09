Patrzeć oczami nieba... Doświadcz przemiany serca!

reklama

Dla wszystkich chrześcijan, którzy chcą doświadczyć PRZEMIANY serca – z osądzającego na pełne miłości.



Ten przepięknie napisany esej-pamiętnik zgłębia realność miłości Taty Boga do ciebie oraz prawdę o twojej tożsamości jako Bożego ukochanego dziecka i dziedzica. Doświadczysz przemiany spojrzenia na siebie samego, na innych i na wydarzenia, które mają miejsce na świecie. Doświadczysz objawienia twojej pozycji w Bożej rodzinie.



Niczym utalentowany lekarz Leif diagnozuje chorobę ludzkości i przepisuje doskonałe lekarstwo. Słowa Leifa przeniosą cię w inną sferę. Wysoko rekomenduję tę książkę każdemu, kto jest głodny Nieba. - Kris Valloton

Leif resetuje skupienie „urządzeń”, przez które patrzymy na Boga. Ta książka pomoże ci w nauce postrzegania rzeczywistości oczami Nieba. - Randy Clark

Z wielką osobistą wrażliwością Leif dzieli się swoją własną podróżą w odkrywaniu Ojcowskiej miłości. Pokazuje nam, jak to postrzeganie ubarwia wszystko w naszym życiu. - Jane Hansen Hoyt

Leifowi została udzielona niesamowita miara Bożej miłości. - Sid Roth

Książka Leifa jest taka wnikliwa! Pomyśl o samym tytule. W momencie, w którym przełączasz się na patrzenie z niebiańskiej perspektywy – wszystko się zmienia! - Lance Wallnau

Leif Hetland jest pełnym pasji człowiekiem kochającym Jezusa Chrystusa, a jego pasja jako ewangelisty inspiruje nas wszystkich. To przywilej móc polecić jego książkę. - Heidi Baker

Pozwól Duchowi Świętemu przemienić twój wzrok tak, by podczas czytania tej książki twoje spojrzenie zrównało się z Niebem. To wprowadzi przełom w każdym aspekcie twojego życia. - Ché Ahn



O autorze:

Leif Hetland jest dyrektorem i założycielem Global Mission Awareness oraz Leif Hetland Ministries. Podróżuje po całym świecie, motywując ludzi do szukania Królestwa Bożego na ziemi, tak jak w Niebie. Jest rozchwytywanym mówcą na konferencjach, w kościołach i w służbach. Wraz z żoną Jennifer są rodzicami czwórki dzieci.

„Wypowiadać Boże cele dla tego pokolenia

i dla pokolenia, które przyjdzie”.



Cytaty z książki:

“Niektóre książki czyta się, by zdobyć informacje, niektóre, by złapać inspirację, tę czytasz, by doznać przemiany”.

“Chodziłem do kościoła, na spotkania, na jeszcze więcej spotkań. Chciałem zapłacić za moje grzechy – wykonać jakiś rodzaj protestanckiej pokuty, by otrzymać rozgrzeszenie za moje winy. Chciałem być święty, co w moim rozumieniu oznaczało więcej uczynków, mniej grzeszenia”.

“Tak właśnie często kobiety ratują mężczyzn – od nich samych. Od tej części ich samych, która jest odległa lub rozkojarzona, od tej części ich samych, która jest zorientowana na zadania zamiast na ludzi, od tej części ich samych, która raczej wolałaby oglądać piłkę nożną w telewizji zamiast zagrać w piłkę z dzieciakami. Robiąc to, kobieta pomaga mężczyźnie stawać się lepszym ojcem, lepszym przyjacielem, lepszym synem, lepszym mężczyzną”.

“Niezależnie od tego, jak wysoko człowiek wyniesie samego siebie, natura ściągnie go do ziemi. Ściągając go, tym samym go uniży. Uniżając go, sprawi, że będzie otwarty na łaskę”.

“Znajoma bajka o żabie-księciu jest jedynie pomysłowo przedstawioną wersją Ewangelii. Bajka uczy nas, że ktoś musi nas pokochać, kiedy jeszcze jesteśmy obrzydliwi, zanim staniemy się piękni, a to ni mniej ni więcej oznacza, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas (Rz 5,8)”.

“On widzi nie naszą historię, ale nasze przeznaczenie. Nie to, kim kiedyś byliśmy, ale to, kim pewnego dnia się staniemy. On widzi nie naszą mżystą, szarą przeszłość, ale naszą skąpaną w słońcu przyszłość, tęczę pełną obietnic rozpostartą ponad tym wszystkim”.

“On przychodzi do nas w sposób, który będzie wydawał się obrazoburczy, jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do widoku prawa przysłoniętego łaską, a sądu miłosierdziem”.

“Jezus powiedział swoim uczniom, żeby szli w najodleglejsze krańce świata i z każdym człowiekiem dzielili się miłością Boga. Nieważne, czy jest to muzułmanin czy Żyd, mężczyzna czy kobieta, niewolnik czy wolny. Kiedy nie idziemy i nie pozwalamy, aby świeciła przez nas Boża światłość, rządzi ciemność. Kiedy nie idziemy i nie pozwalamy, aby objawiała się przez nas Boża miłość, rządzi nienawiść. Kiedy nie idziemy i nie pozwalamy, aby wylewała się z nas Boża dobroć, rządzi zło”.

“Walka trwa tam, gdzie radość Ducha Świętego wnosi w życie ludzi pokój i sprawiedliwość”.

“Nie skupiaj się na procesie, choć z pewnością jest to proces bolesny. Skup się na tym, co ten proces przyniesie”.

