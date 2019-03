Patryk Jaki: Związki partnerskie to pierwszy krok do terroru

Maria Błaszczyk 19.3.19 16:52

Otóż nieprawda.

Ideologia gender to coś, co stworzyli chrześcijańscy politycy, by miec czym straszyć - bo jak się dobrze ludzi nastraszy, a potem im powie, że się przed tym wydumanym zagrożeniem obroni - to się zdobywa całkiem dużo głosów.

Vide - poprzednie wybory parlamentarne w Polsce, gdzie straszono uchodźcami. W międzyczasie temat się wypalił, uchodźcy nikomu krzywdy nie zrobili, w coraz większym stopniu zasilają rynki pracy - więc przerzucono sie na potwora gender.

Otóż nikt niw twierdzi, że nie istnieje ontologiczna różnica między mężczyzną a kobietą. Otóż nikt nie twierdzi, że mężczyźni mogą rodzić dzieci albo że kobiety są równie silne. Kobiety i mężczyźni róznią się - nie bardzo, ale na każdym poziomie - fizycznym, psychicznym, społecznym występują między nimi róznice.

Ani nawet że ta tożsamość nie jest wpisana w naturę - wtedy nie miałoby sensu uzgadnianie płci. Właśnie dlatego, że uznajemy (tzn. stwierdziła to nauka, na podstawie empirycznych danych), że ta tożsamość jest trwała i niezmienna u większości ludzi - dopasowuje się do niej płeć biologiczną. Tym samym uznaje się tożsamość za najważniejszy element w całej tej układance.

Gdybyśmy uznawali, że jest to kwestia czysto kulturowa, to nie okaleczalibyśmy potężnie, za wielkie pieniędze, ciał tych osób - tylko zmieniali im tożsamość... Taniej i - zapewne - łatwiej. Tylko że to nie działa. Jak ktoś ma mózg kobiecy - to ma, i nic na to nie umiemy poradzić. Jak męski - to przepadło.

C onie znaczy, że gender nie istnieje. Ale to chyba nie jest kwestia dyskusyjna?

Nikt przy zdrowych zmysłach nie podważa faktu, że biała Europejka z zamożnej rodziny o lewicowych poglądach jest socjalizowana w inny sposób od córki niepiśmiennego taliba, uznającego kobiety za najcenniejszy element domowego inwentarza.

A bogów lepiej do nauki (w tym wypadku medycyny/psychologii/antropologii (kultury) i pokrewnych) nie mieszać. Każdy bóg działa zgodnie ze stanem wiedzy charakterystycznym dla czasu i miejsca, w którym te działania są spisywane.