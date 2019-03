Patryk Jaki: Zapowiadałem, że za Trzaskowskiego będzie gorzej niż za HGW

"Karta LGBT to dokument sprzeczny z konstytucją. Sam się zastanawiałem, czy nie złożyć koszulkę z napisem konstytucja do tego programu. (…) Prezes PiS moim zdaniem bardzo celnie określił, że czym innym jest tolerancja, a czym innym afirmacja" - powiedział Patryk Jaki w programie "Śniadanie w Polsat News".

"Jeżeli PO-KO wygra wybory, to w całej Polsce wprowadzą takie rozwiązania. (…) Przykro mi, że miałem rację. Pewnie powinienem zmienić zawód na bukmachera. Podczas kampanii mówiłem, że jak wybierzecie Trzaskowskiego, to będzie ideologicznie gorzej niż za Hanny Gronkkiewicz-Waltz. Wszyscy mówili, że nie masz racji. No i co?" - skomentował jaki.