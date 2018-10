Patryk Jaki: Żadnej ideologii!!! Nie podpiszę karty LGBT

Patryk Jaki deklaruje: nigdy nie podpiszę samorządowej karty LGBT. ,,To są moje islne poglądy. Jeżeli chodzi o gospodarkę, liberalne, jeżeli chodzi o sprawy obyczajowe, konserwatywne'' - powiedział na antenie Polsat News.

Jaki zachęcał też do głosowania na siebie warszawskich urzędników, przekonując, że nie będzie dokonywał żadnych czystek.

,,Jedyna służba, w której nie zmieniło się kierownictwo po poprzednich władzach, to Służba Więzienna, którą ja nadzoruję. Ja tylko przyszedłem i pokazałem nowe impulsy, nowy kierunek. Dałem szansę różnym ludziom, którzy dzięki koteriom nie mogli awansować. Dokładnie to samo zrobiłem w MS - i tak samo może być w warszawskim ratuszu'' - podkreślił.