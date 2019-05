Patryk Jaki: za atak na policjanta – do więzienia na wiele lat

Chciałbym, żeby to był taki przekaz, nauczka dla innych, którzy chcieliby podnosić rękę na policjanta: jeżeli tak będziecie robili, na wiele lat traficie do więzienia – mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, odnosząc się do sprawy zaatakowania nożem policjanta w Busku-Zdroju.

Ten człowiek dostał bardzo poważne zarzuty i prokuratura z nich nie zrezygnuje. Uważam, że wiele lat powinien spędzić w więzieniu. I chciałbym, żeby to był też taki przekaz, nauczka dla innych, którzy chcieliby podnosić rękę na policjanta – jeżeli tak będziecie robili, na wiele lat traficie do więzienia – komentował wiceminister sprawiedliwości w trakcie konferencji prasowej.

Od momentu, kiedy ten człowiek zaatakował policjanta, jest dla niego program zero tolerancji. I będzie to dotyczyło każdego – bez względu na to, czy ma legitymację PiS-u, Platformy Obywatelskiej, Kukiz '15, czy kogokolwiek innego. Po prostu – do więzienia na wiele lat. Państwo zresztą widzicie, że prokuratura się z nim nie cacka – i tak będzie – dodał polityk.