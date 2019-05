Patryk Jaki: Wszystkie totalitaryzmy zaczynały od walki z Kościołem

Kandydat do Parlamentu Europejskiego odniósł się m.in. do konferencji prasowej Grzegorza Schetyny i jego wypowiedzi na temat "Komisji Prawdy" oraz o. Tadeusza Rydzyka.

Dla nich chrześcijaństwo jest czymś co trzeba zdeptać i bić. Uważam, że to, co się udało stworzyć Ojcu Dyrektorowi i Rodzinie Radia Maryja, to coś, co jest dozwolone w państwie demokratycznym. Uważam, że jest to coś niezwykle istotnego, niezwykle ważnego, dlatego że im silniejsze będą wartości chrześcijańskie w społeczeństwie, tym społeczeństwo będzie silniejsze – mówił Patryk Jaki.