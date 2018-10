Patryk Jaki: ''Wprowadzimy kartę Senior+. Mamy kompleksowy program''

"Mamy kompleksowy program dla seniorów. Wychodzimy z założenia, że był już czas, kiedy seniorzy zrobili coś dla Warszawy. Odbudowali to miasto z gruzów, a teraz przychodzi czas na to, żeby Warszawa zrobiła coś dla seniorów. Jestem mocno przekonany, że Warszawa może lepiej wykorzystać potencjał seniorów." - mówił Patryk Jaki w trakcie konferencji prasowej dotyczącej seniorów w Warszawie.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy zapewnił, że PiS wraz z koalicjantami mają konkretny plan jak pomóc osobom starszym mieszkającym w stolicy.

"Mamy program, który będziemy konsekwentnie wdrażali, jeśli uda się wygrać te wybory. Wprowadzę zasadę, że wszystkie nowe budowane przez miasto mieszkania na parterze będą miały przeznaczone miejsca tylko dla seniorów i osób niepełnosprawnych, by były pozbawione barier architektonicznych. Nic to nie kosztuje. Będziemy chcieli wykorzystać istniejący zasób mieszkaniowy i pustostany do tego, żeby tworzyć tzw. mieszkania podwójne lub potrójne" - zapowiedział Jaki.

W trakcie konferencji przestawiony został plan utworzenia tzw. "Karty Senior+", która ma działać podobnie do istniejącej karty dużej rodziny.

„Karta Senior+ – bardzo zależy nam na tym, aby w Warszawie wprowadzono takie rozwiązanie, które jest znane w innych miastach Polski. W Warszawie może istnieją jakieś ulgi dla seniorów, ale pierwszą barierą dla seniora jest to, aby znaleźć informacje nt. tego kiedy ma zniżkę do teatru czy innych instytucji miejskich. Chcielibyśmy, żeby ten system był zunifikowany, dlatego w naszej ocenie potrzebna jest karta seniora, gdzie za pomocą jednej karty seniorzy będą mieli do wszystkich instytucji miejskich. W imieniu Warszawy będzie można negocjować zniżki dla seniorów z prywatnym biznesem” – podsumował Patryk Jaki.

mor/300polityka.pl/Fronda.pl