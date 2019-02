Patryk Jaki: Wprowadzenie karty LGBT+ to duży skandal

Rafał Trzaskowski wycofuje się ze swoich obietnic dotyczących poprawy jakości życia w Warszawie, a w zamian wprowadza nam m.in. hostel dla LGBT – powiedział w "Sygnałach dnia" na antenie radiowej Jedynki wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Odniósł się w ten sposób do podpisanej przez prezydenta stolicy deklaracji LGBT+.

- Uważam, że wprowadzenie w Warszawie karty LGBT+ to duży skandal. Rafał Trzaskowski nie zdobył 100 proc. głosów w wyborach. W imieniu 250 tys. ludzi mieszkających w Warszawie mówię, że my się na to nie zgadzamy – powiedział Patryk Jaki.