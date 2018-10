Patryk Jaki: Warszawa musi mieć piękny plac Defilad

"To, że serce Warszawy przez 12 lat nie jest zagospodarowane, a wszystko, co działo się tutaj w przeciągu ostatnich 12 lat można byłoby opisać w filmie kryminalnym, to jak w soczewce pokazuje rządy PO" - mówił Patryk Jaki w trakcie konferencji prasowej.

"Zamiast koncentrować się na tym, żeby to reprezentacyjne miejsce miasta, które widzi praktycznie każda osoba, która po raz pierwszy przyjeżdża do Warszawy, wysiada z dworca PKP, żeby się skoncentrować na tym, żeby to była prawdziwa synteza zmieniającej się Warszawy, to niestety władze Platformy skoncentrowały się na tym, aby te działki oddać różnym grupom przestępczym" - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

"Dlatego chcę powiedzieć, że – po pierwsze – to zmienimy, ale po drugie, Warszawa przyszłości musi mieć piękny, reprezentacyjny plac Defilad, który pokaże, jak Warszawa zmieniła się w ostatnich latach. My nie musimy wybierać pomiędzy trzema koncepcjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Pierwsza koncepcja – pusty plac wokół w wieżowcami, który sprawia, że po 18 to miejsce przestaje żyć, jak ludzie kończą prace w wieżowcach, żyje tylko raz na jakiś czas, jak był telebim i Euro 2012" - zapowiedział Jaki.

mor/300polityka.pl/Fronda.pl