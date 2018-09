Patryk Jaki w nowym spocie wyborczym: Zobacz różnicę!

"PiS, PiS-u, PiS-owi, PiS, PiS-em, PiS-ie, PiS!!!"-ktokolwiek śledzi konwencje, briefingi prasowe, wypowiedzi medialne czy spoty opozycji lub jej polityków (zwłaszcza kandydatów Platformy Obywatelskiej) może odnieść wrażenie, że jedynym celem jest odsunięcie PiS od władzy.

Tyle że... W większości samorządów niepodzielnie rządzi PO lub związani z nią w jakiś sposób politycy. Nie ma wątpliwości, że walka w trwającej jeszcze kampanii przed wyborami samorządowymi jest i aż do końca pozostanie ostra, wszak samorządy są "ostatnim bastionem" PO. Czy to jednak oznacza, że od konkretnych propozycji dla mieszkańców poszczególnych polskich miast ważniejsza jest gwarancja, że PiS nie dojdzie do władzy na szczeblu lokalnym?

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki postanowił uderzyć w ten czuły punkt swojego najmocniejszego rywala: Rafała Trzaskowskiego z PO. "Zobacz różnicę!"- zachęca w najnowszym spocie wyborczym.

W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych oraz na oficjalnym koncie Jakiego na Youtube, kandydat Zjednoczonej Prawicy przeciwstawia swoje wypowiedzi zawierające konkretne propozycje z wypowiedziami Trzaskowskiego. Łatwo zauważyć, że w kampanijnych wypowiedziach tego pierwszego najczęściej pada słowo Warszawa. W przypadku kandydata Koalicji Obywatelskiej jest to natomiast... Uwaga, uwaga: PiS!

yenn/Youtube, Fronda.pl