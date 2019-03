Patryk Jaki: Tomasz Komenda otrzyma pełną możliwą pomoc

Jak już pisaliśmy, niesłusznie skazany za zabójstwo nastolatki w Miłoszycach w 1996 Tomasz Komenda jest obecnie w bardzo złym stanie psychicznym. Wspomniał o tym dziennikarz RMF FM w rozmowie z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim. Przeprowadzający wywiad mówił również o złej kondycji finansowej Komendy, a także spytał o to, czy przewidywana jest dla niego jakaś pomoc. Odpowiadając, Jaki stwierdził, że pokrzywdzony "otrzyma pełną możliwą pomoc... Na pewno będziemy też wnioskowali o to, żeby renta była wydłużona. Jest kontakt poprzez prawników z nim czy z jego adwokatami, aby udzielić mu wszelkiej możliwej pomocy - od pomocy psychologicznej i również, tam gdzie to jest możliwe, pomoc materialną”.