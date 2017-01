Patryk Jaki: Sędziowie to nie kasta, i basta!!!

reklama

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki udzielając wywiadu dla Radia Plus, komentował kwestie ochrony życia oraz statusu sędziów.

Według wiceministra Jakiego należy wrócić do dyskusji na temat prawa aborcyjnego. Szczególnie wskazywał tu na potrzebę zmian prawnych dotyczących tzw. aborcji eugenicznej.

"Nie wolno karać dzieci za to, że są niepełnosprawne" - mówił Jaki.

Wiceminister Sprawiedliwości wskazywał również na problemy trapiące polską władzę sądowniczą. Jak zauważał, obecnie wielu sędziów pełni jakieś dodatkowe funkcje, co utrudnia im wykonywanie w pełni swoich podstawowych powinności. Jak stwierdzał Jaki, dotyczy to ok. 4 tys. z 11 tys. sędziów.

"Chcemy żeby znaczna część sędziów wróciła do orzecznictwa" - powiedział wiceminister.

Jak wyjaśniał, celem rządzących jest doprowadzenie do sytuacji, w której sędziowie byliby normalnymi funkcjonariuszami publicznymi, a ich pozycja nie byłaby przesadnie uprzywilejowana względem innych grup.

Jak dodawał Jaki, sędziowie powinni służyć ludziom, a nie tworzyć rodzaj nadzwyczajnej kasty.

emde/"Radio Plus"

26.01.2017, 11:50