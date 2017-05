Patryk Jaki: Państwo wstaje z kolan i zawsze jest górą w walce z przestępcami!

reklama

Patryk Jaki udzielił wywiadu dla portalu wPolityce.pl, w którym wiceminister sprawiedliwości opowiedział o powstającej komisji weryfikacyjnej. Jak powiedział Jaki "Obywatele muszą poczuć, że państwo wstaje z kolan i zawsze jest górą w starciu z grupą przestępczą".

Wiceminister tłumaczył, że komisja postara się wyjaśnić sprawę dzikiej reprywatyzacji. Jak mówił: "Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wyjaśnić sprawę dzikiej reprywatyzacji. Zorganizowane grupy przestępcze zrobią wszystko, by ta komisja nie działała sprawnie".

Minister odniósł się do zapowiedzi prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o niestawieniu się przed komisją. Jak stwierdził Patryk Jaki "o pokazuje głęboki strach Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jeśli pani prezydent nie ma nic do ukrycia, to dlaczego nie chce sprawy wyjaśnić przed komisją?"

krp/wpolityce.pl, Fronda.pl

5.05.2017, 18:50