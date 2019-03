Patryk Jaki ostrzega: Wygrana KE oznacza LGBT+ w całej Polsce!

„W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego wybierzemy albo Zjednoczoną Prawicę i silną rodzinę, albo PO-KO Grzegorza Schetyny i osłabianie rodziny w postaci programów typu LGBT+, które są wprowadzane w Warszawie i są politycy w Krakowie, którzy również chcą to robić” - podkreślił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

„W mojej ocenie, jeżeli Koalicja Europejska wygra wybory, wszędzie wprowadzi Karty LGBT+, w całej Polsce. Nie możemy na to pozwolić”.

Jaki odnosił się do środowej dyskusji na sesji Rady Miasta Krakowa i czwartkowej, która miała miejsce w Warszawie. Dodał, że to politycy PO-KO i KE wywołali kolejne awantury. Wiceszef resortu sprawiedliwości dodał, że jego zdaniem walka o prawa homoseksualistów będzie kluczowa dla Koalicji Europejskiej we wszystkich miastach.