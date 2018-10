Patryk Jaki odchodzi z partii! 'Koniec upartyjnionych rządów!'

Złożyłem rezygnację z partii, ponieważ po latach skrajnie upartyjnionych rządów Warszawa zasługuje na pragmatyczną prezydenturę - potwierdził kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki. Oficjalnie rezygnacja została złożona w piątek.

"Złożyłem wczoraj rezygnację z członkostwa w partii, dlatego że mam silne przekonanie, że Warszawa po latach nie partyjnych, ale skrajnie upartyjnionych rządów zasługuje na prezydenturę pragmatyczną, która będzie łączyła, a nie dzieliła" - mówił Jaki w trakcie konferencji prasowej w Parku Ujazdowskim.

Jak twierdzi wiceminister sprawiedliwości, jego decyzja pokazuje, że Warszawa będzie wolna od upartyjnionego urzędu.

"Warszawa wreszcie zasługuje na nową jakość, na prezydenturę bezpartyjną, otwartą na wszystkich" - stwierdził.

Patryk Jaki przypomniał również, iż w trakcie piątkowej debaty złożył na ręce Trzaskowskiego wniosek o rezygnację ze struktur Platformy Obywatelskiej.

"To jest tak naprawdę test na wiarygodność, to jest test na to, czy mój szanowny konkurent chce - tak jak mówi - Warszawy dla wszystkich, czy dalej chce Warszawy skrajnie upartyjnionej"

Jaki był dopytywany przez dziennikarzy, czy w razie przegranych wyborów wróci do Solidarnej Polski, czy może wstąpi do PiS. "Nie mam na razie takich planów, bo jestem silnie przekonany, że zostanę prezydentem Warszawy" - powiedział Jaki.

