Patryk Jaki: Obiecanki Rafała i Hanki. Dość tych kłamstw!

„PO obiecała w 2006 r. 38 nowych stacji metra w 2 kadencje. Minęły 3 kadencje i mamy...12(!)” - przypomniał na twitterze kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

Dalej zwrócił uwagę, że mimo to Trzaskowski dalej tylko „obiecuje” to samo, co obiecywano w 2006 roku.

„Dość tych kłamstw! Nie dotrzymali słowa wtedy, a teraz co tydzień zmieniają zdanie ws. metra.”

- podkreśla Jaki