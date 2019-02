Patryk Jaki o Wielińskim z ,,GW'': Warto zapamiętać nazwisko tego pajaca! Symbol ,,dziennikarstwa 3RP''

Skorpion 27.2.19 11:37

Wszyscy opluwają PiS. Ale pieniądze otrzymywane dzięki uporządkowaniu VATu i wzrostowi gospodarczemu chętnie biorą. Za POlszewików to musieliby płacić jeszcze o 1% VATu więcej i siedzieli by cicho. Taki to bolszewicki element.