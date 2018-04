Patryk Jaki: Jeśli chodzi o in vitro - popieram

„Warszawa to miasto o gigantycznym potencjale, miasto ludzi sukcesu, którzy wypracowują duży budżet i jestem przekonany, że ten potencjał nie jest wykorzystywany. Warszawa na to nie zasługuje. Od lat jest targana aferami” - mówił dziś wiceminister sprawiedliwości i kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

Na antenie TVN24 w „Faktach po faktach” podkreślił:

„Platforma w 2006 roku obiecywała budowę pięciu mostów na Wiśle, kończy trzy kadencje i tak naprawdę wybudowała tylko jeden, i to jeszcze zaplanowany przez sp. Lecha Kaczyńskiego. Gdyby nawet wybudować część tych mostów, to jestem przekonany, że transport między Wisłą byłby lepszy”.

Pytał też:

„Trzeba sobie zadać pytanie, co mój kontrkandydat [Rafał Trzaskowski] zrobił dla Warszawy? Czy potrafi pan wymienić choć jedną rzecz, którą zrobił dla Warszawy?”.

Dodał, że on sam nocami pracuje po to, aby pomagać ludziom poszkodowanym w procesie reprywatyzacji w Warszawie, co przynosi pozytywne efekty. „Udaje się zakończyć skomplikowany proces, który nikt inny nie potrafił zakończyć” - podkreślił>

Zapowiedział również:

„Jestem przekonany, że w takiej czy innej formie będzie jakieś rozwiązanie dot. reprywatyzacji, również to o charakterze ustrojowym. Zrobię wszytko co w mojej mocy, żeby tak się stało”.

Patryk Jaki był też pytany o kwestię zapłodnienia in vitro. Polityk PiS stwierdził, że... popiera miejski program w tym zakresie:

„Sądzę, że to taki element, w którym można byłoby poszukać porozumienia. Sądzę, że tak. Moja stanowcza deklaracja jest taka: jeżeli chodzi o same in vitro – popieram, natomiast jaka ilość środków z budżetu Warszawy miałaby być ewentualnie na to przeznaczona, to tutaj musimy się poważnie zastanowić”.

Zapytany z kolei o Paradę Równości stwierdził:

„Jeżeli chodzi o Paradę Równości – osobiście nie wezmę w niej udziału i nie będę popierał, natomiast jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki formalne, to oczywiście wyrażę na nią zgodę i każdy będzie mógł w Warszawie paradować”.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl