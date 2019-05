Patryk Jaki: Nie powiodła się operacja zmiany flagi biało-czerwonej na tęczową

„W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskaliśmy prawie pól miliona głosów więcej niż w roku 2014, to pokazuje, że Polska idzie w dobrym kierunku” - powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki komentując wynik wczorajszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w którym PiS odniósł ogromne zwycięstwo, uzyskując aż 45,38 proc. głosów.