Patryk Jaki: Nie dajcie się nabrać na Trzaskowskiego! Głosowanie na niego to wybór ekipy HGW

„ Rafał Trzaskowski to osoba, która była szefem kampanii Hanny Gronkiewicz-Waltz, legitymizowała swoją działalnością w różnych gremiach Platformy, wszystko to, co robiła HGW i prawdopodobnie robił to dlatego, że HGW po prostu zatrudniła jego rodzinę w ratuszu” - mówił dziś Patryk Jaki na antenie TVP Info.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta stołecznego Warszawy dodał:

„Być może dlatego milczał i nie widział tego wszystkiego. Jeżeli ktoś dzisiaj spróbuje powiedzieć, że Trzaskowski to będzie jakakolwiek zmiana, to mówię państwu: nie dajcie się nabrać. Jeżeli Trzaskowski zostanie prezydentem Warszawy, to będzie to oznaczało, że zostanie ekipa HGW, że to będzie dokładnie to samo”.

Podkreślił, że teraz każdy mieszkaniec Warszawy ma wybór – kontynuacja administracji HGW i głosowanie na Trzaskowskiego, albo wybranie uczciwej i przyjaznej wszystkim Warszawy, otwartej na wszystkich.

Zaznaczył również:

„Będzie mi bardzo trudno, to prawda i każdemu kandydatowi będzie bardzo trudno, ale kampanią wyborczą będziemy przekonywali, że Warszawa po prostu zasługuje na lepsze zarządzanie, że Warszawa może być lepiej zarządzana, że w tej chwili jest zarządzana w jednym wielkim chaosie, przestrzennym, komunikacyjnym”.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl