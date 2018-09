Patryk Jaki: Jestem za tym, aby in vitro było dopuszczalne

"Tak [jestem za tym, aby in vitro było dopuszczalne]. Mam takie stanowisko jak Konferencja Episkopatu, że lepiej to jakoś uregulować. Nie będę zajmował się ideologią. Jeżeli ten program będzie w momencie, w którym będę obejmował urząd prezydenta Warszawy, jeżeli wyborcy pozwolą, nie będę go kasował" - mówił kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.