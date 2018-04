Patryk Jaki: Jako prezydent zbuduję 50 żłobków i przedszkoli

Kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia PiS Patryk Jaki złożył bardzo ciekawą obietnicę: jeżeli zostanie włodarzem stolicy, to w ciągu pierwszego tygodnia urzędowania podpisze program gwarantujący stworzenie 50 nowych żłobków i przedszkoli. Jaki na konferencji prasowej podkreślił, że trzeba rozmawiać na konkrety, a nie puste frazesy.





,,Mam pierwsze twarde zobowiązanie. Jeżeli zostanę prezydentem Warszawy, w pierwszym tygodniu podpiszę program, który zagwarantuje powstanie 50 nowych żłobków i przedszkoli. Mam pełną świadomość tego, że Warszawy nie stać już dłużej na to, żeby mieszkańcy tego miasta odbijali się od urzędu do urzędu, szukając miejsca dla swoich dzieci. Szczególnie jeżeli mówimy o problemach ze żłobkami, których jest zdecydowanie więcej. Dlatego w 50 inwestycjach, które zbudujemy albo stworzymy, zdecydowaną większość będą stanowiły żłobki, około 40 nowych żłobków'' - powiedział Jaki.

,,Szacujemy, że po dwie tego typu inwestycje na dzielnice. To twardy konkret. Chciałbym, żebyśmy o Warszawie zaczęli rozmawiać właśnie językiem konkretów. Dość już tych wszystkich przepychanek, twardy konkret. Chciałbym się publicznie zobowiązać warszawiakom, że wybudujemy bądź stworzymy 50 nowych żłobków i przedszkoli. Chciałbym to zobowiązanie uroczyście podpisać'' - dodał.

Polityk wezwał następni swojego konkurenta Rafała Trzaskowskiego do deklaracji, czy będzie dzielił Warszawiaków na lepszych i gorszych, w Warszawie urodzonych - i przyjezdnych.

,,Od razu pytanie do mojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego: chciałbym, żeby wszyscy Warszawiacy mieli jasność, jaka jest różnica między naszymi programami i w związku z tym pytanie: czy jeżeli Trzaskowski zostanie prezydentem Warszawy, to czy dostęp do żłobków i przedszkoli będą mieli wszyscy mieszkańcy Warszawy, jak proponujemy, czy ograniczony dostęp do tej infrastruktury będą miały osoby, które nie urodziły się w Warszawie, a mieszkają tutaj wiele lat? Trzaskowski musi na te pytania odpowiedzieć'' - mówił Jaki.

mod/300polityka,fronda.pl