Patryk Jaki: Homodeprawacja naszych dzieci? Po moim trupie!!!

Agnieszka 12.3.19 9:40

Cieszy taki głos. Szkoda, że późno, bo w czasie kampanii pan Jaki ogłosił, że od spraw "kultury" i tego typu spraw, gdy wygra, to będzie jego zastępca bliski LGBT, z którym zawarł koalicję dla pozyskania lewicowych środowisk. Jak dziś wierzyć skoro wtedy wszystko rozmydlił, zrażając prawicowych wyborców? Przeciw paradom równości nie miał nic, choć to publiczne propagowanie LGBT także wśród dzieci i młodzieży. Brakowało jeszcze deklaracji, że poprowadzi ta paradę równości, p. Problem z politykami absolutnie wszystkich liczacych sie opcji politycznych w Polsce jest taki, ze jak wam pijarowcy powiedzą, że jest szansa na powiększenie elektoratu, to macie w nosie poglądy konserwatywne, prawicowe i wyznawane wartości chrześcijańskie i wiarę w Boga, bo jeden przez drugiego włazicie w pewna część ciała tym od LGBT, żeby swoje wpływy za wami uruchomili. Jak wam ufać można skoro jesteście jak wiatr w czasie wyborów zawieje? Przykro mi to mówić akurat panu Jakiemu, ale kopa jakiego przywalił swojemu prawicowemu elektoratowi w czasie wyborów, odżegnując się od pilnowania takich spraw po zwycięstwie, wielu pamiętać będzie długo i długo na nowo nie zaufa.