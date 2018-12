Patryk Jaki: Gdy przychodzi PO ''wyprowadzane'' są pieniądze

"To jest gigantyczna afera i jest wiele kłamstw w tej sprawie [SKOK Wołomin]. Wszystkie będziemy powoli rozprawiać. Fakty są takie, że SKOK Wołomin do kiedy był pod nadzorem kasy krajowej SKOK, to zaledwie kilka procent to były te tzw. złe pożyczki" - mówił Patryk Jaki komentując zatrzymania ws. afery SKOK Wołomin.