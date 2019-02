Patryk Jaki: Biedroń chce brutalnie walczyć z Kościołem

Brokrak 4.2.19 19:18

Kościół jest podmiotem, jakich w Polsce wiele i powinien mieć takie same prawa i obowiązki jak wszystkie. Swoje wartości i ideologie może bez przeszkód głosić swoim wiernym a nawet wymuszać sankcjami: piekłem, ekskomuniką, brakiem rozgrzeszenia, zbawienia i co tam jeszcze ma w zanadrzu. I OCZYWISTYM jest, że utrzymać go powinni tylko i wyłącznie wierni. W 100%. I to jest ta brutalna walka z kościołem!!! Zmusić go do uczciwego funkcjonowania..