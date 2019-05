Patryk Jaki: Atak na policjanta to atak na polskie państwo

szcze na PiS i rydzyka 19.5.19 11:05

Kolejne robienie idiotów ze swojego elektoratu zwanego pieszczotliwie ciemnym ludem! Gdy PiSowski radny dźga nożem to "sympatie się nie liczą", gdy ktoś sympatyzujący z opozycją by to zrobił to po sekundzie by darli mordy o nienawiści, skandalu, totalnej opozycji itp.epitetach!

Hipokryzja PiSdzielców przebija sufit...