Patriotyzm ,,wskrzeszony'' - zapraszamy na IV Dzień Patrioty

Przyjdź koniecznie! To jedyny taki Dzień w Polsce, jedyny taki Dzień w roku!

Dzień ten jest coraz bardziej ceniony nie tylko przez krakowian. Do Auli św. Jana Pawła II, należącej do kompleksu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w najbliższy piątek 26-go tłumnie przybędą ludzie, którym losy Ojczyzny od dawna nie są obojętne. To patrioci, dla których w ten dzień, jak w żaden inny, dostępni są wybitni autorzy Białego Kruka. Impreza odbywa się oczywiście pod hasłem 100-lecia uwolnienia się od zaborów.