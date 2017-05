Pasują do siebie z Petru! Wpadka Schmidt na Twitterze...

reklama

Zdj. Adrian Grycuk, wikimedia commons, CC BY SA 3.0

Posłanka Nowoczesnej, Joanna Schmidt zaliczyła na Twitterze wpadkę na miarę Ryszarda Petru (z którym, jak sama przyznała, jest w związku od października).

Posłanki Nowoczesnej (z jakiegoś powodu wszystkie w czerni) zrobiły sobie zdjęcie z białymi różami. Chciały wykpić prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, zapewne nawiązując do wczorajszego przemówienia podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Jednak Joannie Schmidt coś nie wyszło. Zaliczyła wpadkę w stylu swojego partnera. Pomyliły jej się słowa znanej i pięknej piosenki patriotycznej- "Rozkwitały PĄKI białych róż". Internauci wykpili lapsus, jednocześnie zarzucając posłankom wpisywanie się w narrację Obywateli RP, którzy stają się coraz bardziej agresywni wobec uczestników obchodów miesięcznic katastrofy smoleńskiej. Bo w zasadzie co to ma być? Gest solidarności z agresorem, który uderzył pięścią w twarz Adama Borowskiego?

Jedno jest pewne, Joanna Schmidt i Ryszard Petru pasują do siebie...

ajk/Twitter

11.05.2017, 16:49