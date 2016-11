Muzułmanie przegonili turystów z Paryża

reklama

Francja przeznaczy specjalne fundusze na zwiększenie bezpieczeństwa po tym, jak ataki terrorystyczne i brutalne rozboje przyczyniły się do zmniejszenia liczby turystów przyjeżdżających do Francji.



Premier Francji zapewnił, że rząd francuski wyda aż 43 miliony euro na zapewnienie bezpieczeństwa w branży turystycznej.



Rząd planuje także zwiększyć ilość kamer monitorujących w miejscach, gdzie turyści są regularnie okradani.



W okresie od stycznia do końca października tego roku liczba zagranicznych gości podróżujących samolotem spadła o ponad 8 procent. Największe spadki zanotowano wśród turystów z Japonii, spadek aż o 39 proc oraz Chin, których przyjazdy w celach turystycznych spadły o 23 proc. Warto zwrócić uwagę, że mimo usilnych prób przedstawienia naszego kraju w negatywnym świetle - u nas wręcz przeciwnie liczba turystów wzrasta, szczególnie z Chin i Japonii.



W samym Paryżu liczba turystów spadła o 1/5! W tym momencie w samym Paryżu będzie problem. Z pewnością przez długie lata nie będzie on tak piękny jak był jeszcze do niedawna przedstawiany na filmach – jako piękny, spokojny i inspirujący artystycznie.

Czy mimo zapewnień premiera Francji, francuzom uda się zarzegnać problem? My wiemy gdzie jest jego źródło, ciekawe ile będą musieli jeszcze znieść francuzi aby móc się o tym przekonać.

TZW/Fronda.pl

8.11.2016, 8:41