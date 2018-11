,,Partner'' Biedronia wkracza do gry. ,,Polska płonie'' - alarmuje

Polska polityka zadrżała. Do działania przystępuje właśnie ,,partner'' Roberta Biedronia, Krzysztof Śmiszek. Ten żyjący z Biedroniem od 16 lat mężczyzna zamierza porzucić swoje zaangażowanie w ,,trzecim sektorze'', w którym aktywny był dotychczas - i prześć do polityki.

Chce wesprzeć formację samgo Biedronia. ,,Czuję energię, by przejść ze świata organizacji pozarządowych do polityki, bo chcę mieć wpływ na decyzje. Dlatego rozdział pracy w trzecim sektorze zamykam na razie'' - powiedział Śmiszek w rozmowie z tygodnikiem ,,Plus Minus''.