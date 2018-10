Partia władzy czy partia klasowa? Pytanie o przyszłość PiS

Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią władzy, która kieruje swój przekaz do wszystkich; jest cały czas partią klasową, trafiająca do tych, którzy nie odnajdują się dobrze w nowoczesnej rzeczywistości, jaką oferują zwłaszcza wielkie miasta. Jeżeli dalej będzie iść tą drogą, to może mieć problem, by zdobyć w Sejmie samodzielną większość. Projekt zbudowania własnej klasy średniej, mniej liberalnej, nie powiódł się - ocenia na łamach ,,Rzeczpospolitej'' Michał Płociński.